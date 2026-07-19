صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک ریفرنڈ م میں پی پی کی حمایت یافتہ یونین کامیاب

  • کراچی
کے الیکٹرک ریفرنڈ م میں پی پی کی حمایت یافتہ یونین کامیاب

کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر محنت و افرادی قوت و سماجی تحفظ سندھ سعید غنی نے کے الیکٹرک کے ریفرنڈم میں پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ لیبر یونین کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔

 بیان میں سعید غنی نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کے ریفرنڈم میں پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ لیبر یونین نے کل 4589 ووٹوں میں سے 3191 ووٹ حاصل کئے جبکہ ان کے مدمقابل ایم کیو ایم کی حمایت یافتہ اسٹار یونین نے صرف 1061 ووٹ حاصل کئے , لیبر یونین کی بھاری اکثریت میں کامیابی کے الیکٹرک کے ملازمین کی پیپلز پارٹی پر اعتماد کا مظہر ہے ۔ ریفرنڈم میں شاندار کامیابی مزدوروں کا پیپلز پارٹی پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ، شہری پریشان

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

ریٹائر ملازمین محکمہ پولیس کا قیمتی اثاثہ ہیں، ڈی پی او خوشاب

پی ایم اے خوشاب کا اجلاس ہیلتھ انتظامیہ کے رویے کی مذمت

کلورکوٹ اور گردونواح میں شدید گرمی اور حبس برقرار

فراڈ اور امانت میں خیانت کروڑوں ہتھیانے کے مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل