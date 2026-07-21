صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اہلِ سنت کے صدر ٹاؤن کی تنظیم نو

  • کراچی
جماعت اہلِ سنت کے صدر ٹاؤن کی تنظیم نو

کراچی(این این آئی)جماعت اہلِ سنت پاکستان کراچی کے صدر ٹاؤن کا تنظیمی اجلاس کراچی کے ناظم سید رفیق شاہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں صدر ٹاؤن کی تنظیم نو کے سلسلے میں نئے عہدیداروں کا اعلان کیا گیا۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید رفیق شاہ نے کہا کہ جماعت اہلِ سنت کا بنیادی مقصد ملک میں امن و استحکام، عشقِ رسولؐ کے فروغ اور مسلکِ اہلِ سنت کی صحیح تعلیمات کو عام کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی مضبوطی، کارکنان کی دینی و تنظیمی تربیت اور عوامی خدمت جماعت کی اولین ترجیحات ہیں۔انہوں نے نو منتخب عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دیانت داری، اخلاص اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میلانو، مونڈ افغانستان کے کاروباری گروپ کی ملکیت کا انکشاف

ایٹین کا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو لنک روڈ سے براہِ راست رسائی کا آغاز

راولپنڈی ،ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس امن و امان ،سکیورٹی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

زرعی جامعات کی ہر ممکن سرپرستی جاری رکھیں گے ،عاشق کرمانی

خواتین ،بزرگوں ،کمزور طبقات کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس