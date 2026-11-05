جامعہ کراچی اور سی ٹی ڈی میں معاہدہ
کراچی (این این آئی)جامعہ کراچی کے شعبہ جرمیات (کرمنالوجی) اور حکومت سندھ کے محکمہ انسدادِ دہشت گردی (سی ٹی ڈی) کے درمیان تعلیمی اور پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ کیلئے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوگئے ۔
جامعہ کراچی کے شعبہ جرمیات (کرمنالوجی) اور حکومت سندھ کے محکمہ انسدادِ دہشت گردی (سی ٹی ڈی) کے درمیان تعلیمی اور پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ کیلئے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوگئے ۔
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