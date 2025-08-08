صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینال روڈ پرٹرام منصوبے میں جیل روڈ انڈرپاس رکاوٹ

  • لاہور
کینال روڈ پرٹرام منصوبے میں جیل روڈ انڈرپاس رکاوٹ

لاہور(شیخ زین العابدین)الیکٹرک ٹرام کو لاہور کی کینال روڈ پر چلانے کے لیے حکومت نے بڑا فیصلہ تو کرلیا مگر اب منصوبہ کئی تکنیکی رکاوٹوں کے باعث سست روی کا شکار ہوگیا ہے۔

حکومتی ذرائع کے مطابق کینال روڈ کے تمام انڈر پاسز ایک ہی لین یا الائنمنٹ میں واقع نہیں، جس کے باعث ٹریک بچھانے میں رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی تکنیکی مشکل جیل روڈ انڈر پاس ہے جو ایک ہی سمت میں نہ ہونے کی وجہ سے پورے روٹ کو متاثر کرتا ہے۔ اسی تناظر میں پنجاب حکومت نے جیل روڈ انڈر پاس کو بائیں سے دائیں منتقل کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، تاکہ ممکنہ الائنمنٹ کو سیدھا کیا جا سکے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اس وقت کینال روڈ کے انتہائی بائیں جانب ٹرام چلانے کی تجویز پر غور کر رہا ہے تاکہ دیگر لینز اور ٹریفک متاثر نہ ہو۔اس مقصد کے لیے بس سٹاپس کے آگے سڑک کی چوڑائی بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ٹرام کے لیے جگہ بنائی جا سکے ۔ٹرام منصوبے کے لیے ڈپو کی تعمیر ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب کرنے پر غور جاری ہے، جبکہ جلو سے ہربنس پورہ تک زیر زمین سڑک نکالنے کا ایک الگ منصوبہ بھی زیر غور آچکا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کا نصرت فتح علی خان ہسپتال حسیب شہید کالونی کا دورہ

چنیوٹ فیصل آباد روڈ کی کارپٹنگ کا کام شروع کر دیا گیا

چناب نگر: جھولتے تار اور ٹیڑھے کھمبے شہریوں کیلئے خطرہ

ٹوبہ ٹیک سنگھ:فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، مضر صحت اشیا ضبط

غیر قانونی گیس ری فلنگ کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

لڑکے نے زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ