  • لاہور
یوم آزادی پر محکمہ تعلقات عامہ میں پرچم کشائی

لاہور(سٹاف رپورٹر)یوم آزادی کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ غلام صغیر شاہد نے ڈی جی پی آر ہیڈ کوارٹرز میں قومی پرچم لہرایا اور تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔

انہوں نے کہا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے ۔پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کرنا ہم سب کا قومی فریضہ ہے ۔پرچم کشائی کے موقع پر پاکستان کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں ڈائریکٹر نیوز محمد سہیل جنجوعہ،ڈائریکٹر الیکٹرانک میڈیا محمد سہیل رانا، ڈپٹی ڈائریکٹر پریس انفارمیشن کرن فضل بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز ظفر حسن قریشی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔

