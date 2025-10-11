ریلوے پولیس میں جعلسازی سے بھرتی ہونے کی کوشش، 13ملزم گرفتار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹرسے )ریلوے پولیس میں سب انسپکٹر لیگل، اے ایس آئی اور کانسٹیبل کی بھرتیوں کے جاری عمل کے دوران انچارج ریکروٹمنٹ کمیٹی ڈی آئی جی عبدالرب چودھری کی زیر نگرانی 13 جعلی امیدواروں کو ٹیسٹ سنٹرز سے گرفتار کرلیا گیا۔۔۔
۔تفصیلات کے مطابق ریلویز پولیس کی آٹھوں ڈویژنوں میں فزیکل امتحان (جسمانی پیمائش و دوڑ)کا عمل جاری ہے جس دوران لاہور، کراچی، مغلپورہ ورکشاپس اور سکھر میں بھرتی کے لیے فزیکل امتحان میں شریک ہونے والے جعلی امیدواروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ۔ گرفتار ملزمان نے فزیکل امتحان اور دوڑ میں اصل امیدواروں کی جگہ شریک ہونے کی کوشش کی۔