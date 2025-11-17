صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ : عمران نذیر

  • لاہور
فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ : عمران نذیر

لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے) صوبائی وزرا خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق نے 35 ویں سالانہ فیملی میڈیسن انٹر نیشنل کانفرنس میں شرکت کی۔

ڈاکٹر امجد ثاقب، ڈی آئی جی محبوب للہ، ڈاکٹر طارق محمود میاں، ڈاکٹر سعید احمد، ڈاکٹر طاہر چودھری، ڈاکٹر سجاد ملک، ڈاکٹر ناہید ندیم بھی اس موقع پر موجود تھے۔صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ ہیں ۔ڈینگی کے خلاف جہاد میں فیملی فیزیشنز کی خدمات سے انکار ممکن نہیں - فیملی فزیشن کو مستحکم کر کے اتائیت کے خلاف کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اکیڈمی آف فیملی فزیشنز کوالٹی ہیلتھ کئیر کی فراہمی میں ہمارے پارٹنر ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر