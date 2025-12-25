صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف منسٹرز سپیشل انشی ایٹو فار سٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس

  • لاہور
چیف منسٹرز سپیشل انشی ایٹو فار سٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)چیف منسٹرز سپیشل انشی ایٹو فار سٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کی۔ اجلاس میں سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود خان اور چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب ایڈوائزری کمیٹی برائے امراض قلب ڈاکٹر فرقد عالمگیر،سی ای او پنجاب ہیلتھ انشی ایٹو مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق، سپیشل سیکرٹری ڈویلپمنٹ بینش فاطمہ ساہی، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر محمد وسیم، ایڈیشنل سیکرٹری پروکیورمنٹ امیرہ بابر، فاطمہ نورین ،پروفیسر آصف بشیر، ڈاکٹر علی رزاق، و دیگر نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شدید موسم،مویشی بیماریوں کا شکار ہونے لگے،سینکڑوں ہلاک

سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات بڑھانے کا فیصلہ

مسیحی ملازمین اداروں کا قابل فخر حصہ، عامر کریم خان

نشتر ایمرجنسی میں لفٹ بند، مریضوں کو مشکلات

ہونہار طلبا وطالبات میں سکالرشپ، لیپ ٹاپ تقسیم

ممتاز آباد، منشیات فروشی کا الزام ، تین افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن