صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پری پولیو اجلاس، کاکردگی کا جائزہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پری پولیو اجلاس، کاکردگی کا جائزہ

مجموعی طور پر 6لاکھ 81 ہزار 551بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے آئندہ مہمات میں لو پرفارمنس ایریاز پر خصوصی توجہ دی جائے ،محمد وسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیرِ صدارت 15 سے 18 دسمبر 2025 تک جاری رہنے والی اس سال کی آخری انسدادِ پولیو مہم کے حوالے سے پری پولیو اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹیموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انسدادِ پولیو مہم کے دوران 5 لاکھ 19 ہزار 396 گھروں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ، جو مقررہ ہدف کا 98 فیصد بنتا ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 6 لاکھ 81 ہزار 551 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ، جو ٹارگٹ کے 96 فیصد کوریج ظاہر کرتا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ لو پرفارمنس یونین کونسلز کی نشاندہی کر لی گئی ہے جبکہ ایل کیو اے ایس (LQAS) کے نتائج تسلی بخش رہے اور مہم کامیابی سے پاس کر گئی ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ مہمات میں لو پرفارمنس ایریاز پر خصوصی توجہ دی جائے اور فیلڈ ٹیموں کی نگرانی مزید مؤثر بنائی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شدید موسم،مویشی بیماریوں کا شکار ہونے لگے،سینکڑوں ہلاک

سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات بڑھانے کا فیصلہ

مسیحی ملازمین اداروں کا قابل فخر حصہ، عامر کریم خان

نشتر ایمرجنسی میں لفٹ بند، مریضوں کو مشکلات

ہونہار طلبا وطالبات میں سکالرشپ، لیپ ٹاپ تقسیم

ممتاز آباد، منشیات فروشی کا الزام ، تین افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن