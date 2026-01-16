صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن اتھارٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف

  • لاہور
ایجوکیشن اتھارٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف

کروڑوں کے فنڈز قواعد و ضوابط کے خلاف خرچ ،درجنوں آڈٹ اعتراضات

لاہور(عاطف پرویز سے )لاہور کی ایجوکیشن اتھارٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہواہے ۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق کروڑوں روپے کے فنڈز قواعد و ضوابط کے خلاف خرچ کیے گئے ، جبکہ درجنوں آڈٹ اعتراضات تاحال حل نہیں ہو سکے ۔ آڈٹ رپورٹ نے ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اتھارٹی میں مجموعی طور پر 260 ملین روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔اتھارٹی کی تحویل میں قائم مدارس میں طلبہ کو کھانا فراہم کرنے کے عمل میں 69 ملین روپے کی بے قاعدگیاں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ فروغِ تعلیم کے لیے مختص 24 ملین روپے قواعد و ضوابط کے برعکس خرچ کیے گئے ۔آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو دیے جانے والے الاؤنسز میں بھی شفافیت کا فقدان رہا، جہاں 58ملین روپے کی مبینہ ہیرا پھیری سامنے آئی۔حیران کن طور پر گزشتہ مالی سالوں کے 63 آڈٹ پیراز تاحال نمٹائے نہیں جا سکے ، جو مالی نظم و ضبط پر سوالیہ نشان ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سلاٹر ہائوس بنے گا

کرم میں بی آئی ایس پی صارفین کی مشکلات حل کرینگے ،روبینہ خالد

منشیا ت ایک ناسور،خاتمے کیلئے اقدامات کئے جائیں ،آئی جی

ایس ایس پی آپریشزاسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

بلوچستان ،5جدید ورکرز ہسپتالوں کا باقاعدہ افتتاح

راولپنڈی ،6افراد گرفتار 10لٹر سے زائد شراب،اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ