صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہزاروں اساتذہ کم تعلیمی اسناد کیساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے

  • لاہور
ہزاروں اساتذہ کم تعلیمی اسناد کیساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے

لاہور(عاطف پرویز سے)محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق پنجاب میں ہزاروں اساتذہ آج بھی کم تعلیمی اسناد کے ساتھ فرائض انجام دے رہے ہیں۔

محکمہ سکول سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے کے سکولوں میں چودہ ہزار سے زائد اساتذہ صرف میٹرک پاس ہیں۔سات سو باون اساتذہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر جبکہ نو ہزار سے زائد ایف اے اور ایف ایس سی کی اسناد رکھتے ہیں۔ چالیس ہزار اساتذہ ایم فل جبکہ باسٹھ ہزار کے پاس بی اے یا بی ایس ایڈ کی ڈگری موجود ہے۔ دو لاکھ سے زائد اساتذہ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن