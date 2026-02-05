صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چونیاں :متعدد بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج

  • لاہور
چونیاں :متعدد بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج

قصور(نمائندہ دنیا)ایس ڈی او لیسکو سب ڈویژن چونیاں سٹی امجد اقبال کی درخواست پر متعدد بجلی چوروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے۔

دورانِ چیکنگ محلہ کھٹیکاں والا چونیاں کے رہائشی صارف یعقوب ولد لطیف، کھوتی پلی محلہ لمبا کھولا کے رہائشی ملک عمر ولد سہیل ملک، کوٹ عمر وٹو میں اکرم ولد عبدالغفور کھوکھر اور ملزم اسحاق ولد رسول خاں، ارشد، طاہر، مبارک اور شہزاد پسران اسحاق نے بجلی چوری میں ملوث پائے گئے اورملازمین پر تشدد بھی کیا جس پرتھانہ سٹی چونیاں نے قانونی کارروائی شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھیرہ بار کے وفد کی وزیر قانون سے ملاقات، وکلا مسائل پر گفتگو

اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ڈی پی او کی زیر صدارت تحصیل پتنگ بازی کمیٹی کا اجلاس

ڈپٹی کمشنر کا صبح سویرے شہر کا دورہ،صفائی کا تفصیلی جائزہ لیا

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سلانوالی کی تزین و آرائش جاری

ڈپٹی کمشنر بھکر کا ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ،تفصیلی معائنہ

شٹل ٹرین میانی کے قریب گاڑی سے ٹکرا گئی ،ایک زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن