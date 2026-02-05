صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محفوظ بسنت کے حوالے سے آگاہی تقریب

  • لاہور
محفوظ بسنت کے حوالے سے آگاہی تقریب

لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ سنٹرل ماڈل اسکول، ریٹیگن روڈ لاہور میں بسنت کے موقع پر محفوظ بسنت کے حوالے سے ایک آگاہی تقریب منعقد کی گئی جس میں طلبہ سے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کا حلف لیا گیا۔

اس تقریب کا مقصد طلبہ میں ذمہ داری اور شعور اجاگر کرنا اور انہیں نقصان دہ ڈور کے استعمال، انسانی جان، ٹریفک اور پرندوں کے تحفظ سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ بسنت کے موقع پر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کرنے بھی زور دیا گیا، اس تقریب کے ذریعے میڈیا کے توسط سے محفوظ، مہذب اور قانون کے مطابق بسنت منانے کا پیغام عام کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن