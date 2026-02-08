صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیک اعمال کی طرف رغبت اﷲ کی خاص نعمت،پیر محمد فرحت

  • لاہور
نیک اعمال کی طرف رغبت اﷲ کی خاص نعمت،پیر محمد فرحت

سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)پیر محمد فرحت حسن رضا خان آستانہ عالیہ بریلی شریف نے کہا ہے کہ مسلما ن کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دارو مدا ر نیک اعمال پر ہے۔۔۔

 ، اﷲ اور اسکے رسول ؐ نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے ، اس کے ساتھ ہی اﷲ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا و آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامع مسجد تالاب والی میں اجتماع سے خطاب کر تے ہوئے کیا۔اس موقع پر جماعت اہل سنت کے صدر محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی:کمشنر کا دورہ، ترقیاتی سکیموں اور ہسپتالوں کا معائنہ

23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد

میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ

ڈی پی او کا چیک پوسٹ آدھی کوٹ ،تھانہ نورپور کادورہ

چھدرو:لڑائی جھگڑا کا مطلوب ملزم گرفتار

قائد آباد: غیرقانونی اسلحہ ،ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل