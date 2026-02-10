صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے آئی سی کی ایمرجنسی و او پی ڈی جلد فعال :سیکرٹری ہیلتھ

  • لاہور
جے آئی سی کی ایمرجنسی و او پی ڈی جلد فعال :سیکرٹری ہیلتھ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )سیکرٹری محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن عظمت محمود کا زیر تعمیر جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا دورہ ۔۔۔

،آپریشن تھیٹرز، پوسٹ آپریشنز رومز، استقبالیہ، ایمرجنسی، او پی ڈی، ایکسرے روم و دیگر فلورز پر جا کر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور بریفننگ لی۔سیکرٹری ہیلتھ نے کہا 15 ارب سے سٹیٹ آف دی آرٹجناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی اور او پی ڈی کو جلد مکمل فعال کر دیا جائے گا،پنجاب کے ہزاروں مریض مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہونگے ، ہسپتال میں مریضوں کوبہترین سرجنز، آپریشن تھیٹرز و علاج کی سہولیات میسر آئینگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈمپنگ سائٹ پر آزمائشی بائیو گیس پلانٹ کا تجربہ کامیاب

سیالکوٹ : چاول 300، دال چنا کی قیمت 220 روپے کلو مقرر

کمشنر نے پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے سپورٹس گالا کا افتتاح کر دیا

سیالکوٹ میں 32 رمضان نگہبان دسترخوان لگائے جائیں گے

شیڈول تبدیل ، گورنر پنجاب 14 کے بجائے 13 فروری کو نو شہرہ ورکاں آئینگے

ملی بھگت سے 2 مرلہ پر 6 منزلہ خطرناک عمارت تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس