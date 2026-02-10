صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زہریلی چائے ،3افراد کی حالت غیر

  لاہور
زہریلی چائے ،3افراد کی حالت غیر

ننکانہ صاحب (خبر نگار )ننکانہ صاحب کے نواحی علاقہ سٹاپ کمالپور میں مشتبہ زہریلی چائے پینے سے 3 افراد کی حالت غیر ہوگئی۔ ریسکیوٹیم نے متاثرین کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی ۔ مبینہ طور پرتینوں افراد اپنے دوست طارق کے پاس گنے کے کنڈے پر ملاقات کیلئے آئے تھے ، جہاں انہیں چائے پلائی گئی ۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لے کر تحقیقات شروع کر دی ۔

ننکانہ صاحب کے نواحی علاقہ سٹاپ کمالپور میں مشتبہ زہریلی چائے پینے سے 3 افراد کی حالت غیر ہوگئی۔ ریسکیوٹیم نے متاثرین کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی ۔ مبینہ طور پرتینوں افراد اپنے دوست طارق کے پاس گنے کے کنڈے پر ملاقات کیلئے آئے تھے ، جہاں انہیں چائے پلائی گئی ۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لے کر تحقیقات شروع کر دی ۔

 

