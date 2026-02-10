صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ایس سی :امیدوار امتحانی مرکز تبدیل کروا سکیں گے

  • لاہور
پی پی ایس سی :امیدوار امتحانی مرکز تبدیل کروا سکیں گے

طبی بنیادوں،شادی یاوفات،امتحانات کے باہمی ٹکراؤ پر پالیسی کا نوٹیفکیشن جاری

لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحانی مراکز کی تبدیلی بارے اہم فیصلہ جاری ، امیدوار طبی بنیادوں، امتحانات کے باہمی ٹکراؤ، قریبی رشتہ دار کی شادی یا وفات، خواتین امیدوار حمل یا زچگی، قدرتی آفات یا امن و امان کی صورتحال پر امتحانی مرکز تبدیل کروا سکیں گے ۔ سیکرٹری پی پی ایس سی نے چیئرمین کی حتمی منظوری پر پالیسی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاظم مقدس کے مطابق امتحانی مرکز تبدیلی کیلئے درخواستیں صرف مذکورہ مخصوص حالات میں قابلِ غور ہونگی، درخواستوں کیساتھ مستند اور قابلِ تصدیق دستاویزی ثبوت فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ غیر معمولی اور ناگزیر حالات، جیسے رہائش تبدیلی، تبادلہ یا خصوصی افراد کیلئے مرکز تک رسائی میں دشواری، کیس ٹو کیس بنیاد پر غور کیا جا سکتا ہے ۔امتحانی مرکز تبدیلی درخواست امتحان سے کم از کم 7 دن قبل جمع کروانا ضروری ہوگا۔تمام درخواستوں کا فیصلہ میرٹ پر کرکے امیدوار کو 3 سے 5 ورکنگ ڈیز میں آگاہ کیا جائے گا۔کمیشن کے ملازمین اگر کسی اسامی پر درخواست دینگے تو انکا امتحانی مرکز لاہور ہی ہوگا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس