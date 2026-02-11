صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی اور ساس کے قاتل کی پھانسی کیخلاف اپیل خارج

  • لاہور
لاہور( کورٹ رپورٹر )گھریلو ناچاقی ،روٹھی بیوی کو منانے کا معاملہ ، لاہور ہائیکورٹ نے بیوی اور ساس کو قتل کرنیوالے مجرم کی پھانسی کیخلاف اپیل خارج کردی ۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیا باجوہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سزائے موت کے قیدی قمر عباس کی اپیل پر سماعت کی۔

