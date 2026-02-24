صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل ٹاؤن ،صدر ڈویژن پولیس کی کارکردگی کا جائزہ ،ہدایات جاری

  • لاہور
ماڈل ٹاؤن ،صدر ڈویژن پولیس کی کارکردگی کا جائزہ ،ہدایات جاری

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی زیر صدارت کرائم کنٹرول اور سکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس میں ماڈل ٹاؤن اور۔۔

 صدر ڈویژن کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ڈی آئی جی آپریشنز نے ہدایت کی کہ ماہ رمضان میں مساجد، امام بارگاہوں اور بازاروں میں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ سحرو افطار کے اوقات میں رش والے مقامات پر اضافی نفری تعینات اور مؤثر پٹرولنگ کو یقینی بنایا جائے ۔ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے ،ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن سمیت گداگروں اور منشیات فروشوں کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیمیں متحرک رکھنے کا حکم دیا گیا جبکہ مساجد اور بازاروں کے اطراف ٹریفک روانی اور پارکنگ کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس