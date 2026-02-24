صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروسز ہسپتال میں نئے میڈیکل آئی سی یو کا باقاعدہ افتتاح

  • لاہور
سروسز ہسپتال میں نئے میڈیکل آئی سی یو کا باقاعدہ افتتاح

ایمرجنسی مریض مستفید ہونگے ، سہولیات فراہمی کیلئے اقدامات جاری:سیف الملوک

لاہور (ہیلتھ رپورٹر،اپنے کامرس رپورٹر سے) صدر مسلم لیگ (ن)لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر اور منسٹر فیصل ایوب کھوکھر نے سروسز ہسپتال لاہور کا دورہ کیا۔ ایم ایس نے سہولیات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر سیف الملوک کھوکھر نے ایمرجنسی کیلئے نئے میڈیکل آئی سی یو کا باقاعدہ افتتاح کیاجس سے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہمی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ دورے کے دوران انہوں نے گائنی یونٹ میں لفٹ کی فراہمی کیلئے معاونت کرنیوالے ڈونر ایس ایم فراز کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور اسے قابلِ تحسین فلاحی اقدام قرار دیا۔اس موقع پر سیف الملوک کھوکھر نے کہا حکومت نے شعبہ صحت کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے ۔سرکاری ہسپتالوں میں جدید سہولیات فراہمی کیلئے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام ادارے عوام کو سہولیات فراہمی کیلئے کوشاں ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ٹی سی سی اجلاس ‘عالمی معیار سے ہم آہنگ سکلز فریم ورک کے عزم کیساتھ ختم

چیئرمین سی ڈی اے کا رمضان سہولت بازار کا دورہ ،قیمتوں کا جائزہ

10مارچ سے آزاد کشمیر میں 5جی نیٹ سروسز کا آغاز ،فیصل راٹھور

سی پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری آج ہوگی

پاکستان میں 1,157غیر ملکی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں،ایس ای سی پی

اسلام آباد ،بس اڈے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بندکئے گئے ہیں، پولیس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس