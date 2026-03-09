گرانفروشوں کے خلاف منڈیوں میں سخت کارروائی شروع
ڈی سی لاہور کی اے سیز کو سبزی و فروٹ منڈیوں کی مکمل نگرانی کی ہدایت
لاہور(آن لائن) لاہور میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائی کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مارکیٹوں میں سرگرم ہو گئے ہیں اور سبزی و فروٹ منڈیوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر لاہور نے اے سیز کو ہدایت کی ہے کہ منڈیوں میں سبزیوں اور فروٹ کی سپلائی اور قیمتوں کی مکمل نگرانی کی جائے ۔ تازہ ٹرکوں کی آمد سے منڈیوں میں سبزیوں کی سپلائی مستحکم ہو گئی ہے ، جس میں آلو کے 70، پیاز کے 55 اور ٹماٹر کے 34 ٹرک شامل ہیں۔یکم رمضان سے اب تک ٹماٹر کی قیمت 25 روپے ، دیسی لہسن 20 روپے اور پیاز 8 روپے فی کلو کم ہو گئی ہے ۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ گرانفروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور بلا تفریق کارروائی کی جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری نرخناموں پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور گرانفروشی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔