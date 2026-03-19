صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

48 گھنٹوں کیلئے فجیرہ جانے والی پروازیں عارضی معطل

  • لاہور
فیصلہ خلیجی ممالک میں موجودہ سکیورٹی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا

لاہور (نیوز رپورٹر )قومی ایئرلائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے متحدہ عرب امارات کیلئے اپنی پروازوں سے متعلق اہم اعلامیہ جاری کر دیا ہے ۔ترجمان کے مطابق سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر آئندہ 48 گھنٹوں کیلئے فجیرہ جانے والی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ خلیجی ممالک میں موجودہ سکیورٹی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے ۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای کے شہر العین کیلئے پی آئی اے کی پروازیں بدستور جاری رہیں گی، جبکہ فی الحال صرف العین کیلئے فلائٹ آپریشن برقرار رکھا جائے گا۔پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور حالات معمول پر آنے کے بعد دیگر پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی پروازوں کے شیڈول سے متعلق بروقت معلومات حاصل کرتے رہیں تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
