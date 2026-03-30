شاہ حسینؒ کی صوفی تعلیمات محبت کی روشنی ہیں : سیکرٹری اوقاف
مادھو لعل ؒ کا پیغام وقت اور جغرافیہ کی حدود سے ماورا :تصوف کانفرنس سے خطاب
لاہور(این این آئی)سیکرٹری/چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ حضرت شاہ حسین، معروف مادھو لال حسین کی لازوال صوفی تعلیمات آج بھی دلوں کو محبت، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے منور کرتی ہیں اور جدید دنیا کے چیلنجز کے لئے ایک مؤ ثر ضامن ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمات معاشرتی ہم آہنگی، ہمدردی اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے نہایت ضروری ہیں۔انہوں نے یہ باتیں 438ویں سالانہ تین روزہ عرس کے دوسرے روز منعقدہ تصوف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔
کانفرنس نے اجاگر کیا کہ عرس کی تقریبات نہ صرف روحانی تجدید کا ذریعہ ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم بھی ہیں۔تصوف کانفرنس نوجوانوں کو تصوف کے حقیقی جوہر سے دوبارہ جوڑنے کے لیے منعقد کی گئی ہے ، تاکہ وہ اعتدال، روحانیت اور خدمتِ انسانیت کے راستے پر رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت شاہ حسین کا پیغام الٰہی محبت اور انسانی ہمدردی میں جڑیں رکھتا ہے ، جو دنیا بھر میں نسلوں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے اوقاف ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے عرس کے دوران زائرین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کیلئے وقف کوششوں کی بھی تصدیق کی۔