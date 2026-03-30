صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ حسینؒ کی صوفی تعلیمات محبت کی روشنی ہیں : سیکرٹری اوقاف

  • لاہور
مادھو لعل ؒ کا پیغام وقت اور جغرافیہ کی حدود سے ماورا :تصوف کانفرنس سے خطاب

لاہور(این این آئی)سیکرٹری/چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ حضرت شاہ حسین، معروف مادھو لال حسین کی لازوال صوفی تعلیمات آج بھی دلوں کو محبت، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے منور کرتی ہیں اور جدید دنیا کے چیلنجز کے لئے ایک مؤ ثر ضامن ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمات معاشرتی ہم آہنگی، ہمدردی اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے نہایت ضروری ہیں۔انہوں نے یہ باتیں 438ویں سالانہ تین روزہ عرس کے دوسرے روز منعقدہ تصوف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔

کانفرنس نے اجاگر کیا کہ عرس کی تقریبات نہ صرف روحانی تجدید کا ذریعہ ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم بھی ہیں۔تصوف کانفرنس نوجوانوں کو تصوف کے حقیقی جوہر سے دوبارہ جوڑنے کے لیے منعقد کی گئی ہے ، تاکہ وہ اعتدال، روحانیت اور خدمتِ انسانیت کے راستے پر رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت شاہ حسین کا پیغام الٰہی محبت اور انسانی ہمدردی میں جڑیں رکھتا ہے ، جو دنیا بھر میں نسلوں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے اوقاف ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے عرس کے دوران زائرین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کیلئے وقف کوششوں کی بھی تصدیق کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر روڈ کو ماڈرن ہیلتھ کوریڈوربنانے کی منظوری

امتحانی عمل کی شفافیت پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا :عثمان طاہر

نمبردا راپنے علاقوں میں فعال کردار ادا کریں :خالد جاوید

وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی ،قیمتی سامان سے محروم

اینٹی کرپشن ٹیم کا چھاپہ، سب انسپکٹر رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس