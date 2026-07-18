سی ٹی او کا الخدمت فاؤنڈیشن کادورہ بنوقابل کے رضاکاروں سے ملاقات
لاہور(کرائم رپورٹر) سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شیرازی نے الخدمت فاؤنڈیشن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ’’بنو قابل‘‘ کے رضاکاروں سے ملاقات کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ’’بنو قابل‘‘ پراجیکٹ کے رضاکار لاہور ٹریفک پولیس کیساتھ مل کر گداگروں کی میپنگ، ریسرچ اور پروفائلنگ میں معاونت کریں گے۔
سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شیرازی نے الخدمت فاؤنڈیشن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ’’بنو قابل‘‘ کے رضاکاروں سے ملاقات کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ’’بنو قابل‘‘ پراجیکٹ کے رضاکار لاہور ٹریفک پولیس کیساتھ مل کر گداگروں کی میپنگ، ریسرچ اور پروفائلنگ میں معاونت کریں گے۔
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