صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی چوری کے مقدمات میں زیر التوا ایف آئی آرز جلد درج ہونگی، ایس پی جڑانوالہ کی یقین دہانی

  • فیصل آباد
پانی چوری کے مقدمات میں زیر التوا ایف آئی آرز جلد درج ہونگی، ایس پی جڑانوالہ کی یقین دہانی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )کینال مجسٹریٹ محمد طلحہ گل نے ایس پی جڑانوالہ محمد اختر وینس سے ان کے دفتر میں ملاقات کی، جس میں نہری پانی کی چوری کے مقدمات اور ان پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔

ملاقات کے دوران کینال مجسٹریٹ نے بتایا کہ پانی چوری سے متعلق متعدد مقدمات زیر التوا ہیں اور کئی کیسز میں تاحال ایف آئی آرز درج نہیں ہو سکیں، جس کے باعث قانونی کارروائی متاثر ہو رہی ہے ۔اس موقع پر ایس پی محمد اختر وینس نے یقین دہانی کرائی کہ تمام زیر التوا مقدمات میں ایف آئی آرز جلد درج کرائی جائیں گی اور پانی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن