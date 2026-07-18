صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسیٹس یونیورسٹی، قانونی فورمز کے الیکشن، فاؤنڈرز پینل کی جیت

  • اسلام آباد
کامسیٹس یونیورسٹی، قانونی فورمز کے الیکشن، فاؤنڈرز پینل کی جیت

مسلسل تیسری مرتبہ فاؤنڈرز پینل کا کلین سویپ،تمام 19منتخب نشستوں پر کامیابی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد (CUI)میں سینیٹ، سنڈیکیٹ، اکیڈمک کونسل اور سینیٹ کی نمائندگی کمیٹی کے انتخابات 2026کامیابی سے منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں فاؤنڈرز پینل نے ایک تاریخی اور غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تمام قانونی فورمز کی تمام 19منتخب نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ یہ مسلسل تیسری مرتبہ ہے کہ کامسیٹس یونیورسٹی ایکٹ 2018کے تحت یونیورسٹی کا درجہ حاصل کرنے کے بعد فاؤنڈرز پینل نے تمام منتخب نشستوں پر کلین سویپ کیا ہے، جو اس بات کا واضح اظہار ہے کہ یونیورسٹی کی فیکلٹی کو فاؤنڈرز پینل کی قیادت، وڑن، کارکردگی اور مؤثر نمائندگی پر بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ سینیٹ کے انتخابات میں فاؤنڈرز پینل نے فیکلٹی کی چاروں نمائندہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ کامیاب امیدواروں میں پروفیسر ڈاکٹر ربنواز، ڈاکٹر محمد شکیل اسلم، انجینئر نعمان خان ترین اور تیمور سجاد شامل ہیں۔ اسی طرح سنڈیکیٹ کے انتخابات میں بھی فاؤنڈرز پینل نے تمام منتخب نشستیں اپنے نام کیں، جہاں پروفیسر ڈاکٹر محمد یٰسین، پروفیسر ڈاکٹر مظہر علی اور پروفیسر ڈاکٹر مدثر رشید خواجہ کامیاب قرار پائے۔ مزید برآں، اکیڈمک کونسل اور سینیٹ کی نمائندگی کمیٹی کے انتخابات میں بھی فاؤنڈرز پینل نے تمام منتخب نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے مکمل برتری برقرار رکھی۔ انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد فاؤنڈرز پینل نے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے تمام کیمپسز کی فیکلٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس بھرپور اعتماد، حمایت اور حوصلہ افزائی پر وہ تمام اساتذہ کے بے حد مشکور ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن