صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر ایف آئی اے ایس ایچ او کو معطل کرنے کا حکم

  • لاہور
عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر ایف آئی اے ایس ایچ او کو معطل کرنے کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے عدالت نے عدالتی حکم پر عملدرامد نہ کرنے پر ایف ائی اے کے ایس ایچ او کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے بیرون ملک نوکری کاجھانسہ دیکر شہری سے 6 ہزار ڈالر کے فراڈ میں ملوث ملزم شاہد حامد کی درخواست ضمانت پر تحریری حکم جاری کردیا، عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو عدالت کی معاونت کے لیے سینئر افسر تعینات کرنے کی ہدایت کردی ۔تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سماعت پر ایف آئی اے افسر نے بتایا تھا کہ ملزم کی کریمنل نوعیت کی وٹس اپ چیٹ موجود ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن