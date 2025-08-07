صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، درخواستوں پر فوری احکامات

  • ملتان
ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، درخواستوں پر فوری احکامات

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد افضل کی زیر صدارت کمپلینٹ سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔۔

جس میں تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز نے انٹر ڈسٹرکٹ ویڈیو لنک سسٹم کے ذریعے شرکت کی۔ شہریوں کی جانب سے پیش کی گئی 20مختلف درخواستوں پر فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے متعلقہ افسران کو موقع پر احکامات جاری کیے گئے ۔ڈی پی او محمد افضل نے اس موقع پر کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل جاننا اور ان کا فوری حل یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو عوام کی خدمت کے لیے ہر سطح پر متحرک رکھا جا رہا ہے ۔دریں اثنا وہاڑی پولیس اورمقامی سکول کے مابین شہداء پولیس اور ملازمین کے بچوں کو تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایک روزہ ورکشاپ

گوشت مزید 9 روپے کلو مہنگا

غلہ منڈی بنانے کیخلاف حکم امتناعی

ملی نغموں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن