صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاوّل میں روزانہ محافل نعت کا اہتمام کیا جائیگا، انوررامے

  • ملتان
ربیع الاوّل میں روزانہ محافل نعت کا اہتمام کیا جائیگا، انوررامے

وہاڑی(خبرنگار ،نمائندہ خصوصی)انجمن بزم غلامان گنج شکر وہاڑی کے چیئرمین حاجی انور رامے نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاوّل عقیدت و احترام سے منایا جائے گا،روزانہ کی بیناد پر محافل نعت کا اہتمام کیا جائے گا۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے ربیع الاوأل شریف کے شیڈول اور محافل بارے مشاورتی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت محمدؐ کی ولادت باسعادت کے مہینہ کو عقیدت و احترام سے منایا جائے ئے گا۔اس موقع پرسرپرست اعلیٰ ملک محمد سرور،صدرنعیم خالدنظامی،سینئر نائب صدورمیاں محمد اختر نظامی،چودھری محمد اشفاق، چودھری سلطان نظامی،محمداقبال نظامی، نائب صدور مبین رسول طور نظامی،مظہر فرید نظامی،محمود نظامی ،جنرل سیکرٹری شیخ عمران مانی،فنانس سیکرٹری عصیم نظامی،سیکرٹری اطلاعات ونشریات راجہ محمد ریاض نظامی اور ممبران غلامان گنج شکر نے شرکت کی۔آخر میں ختم خواجگان پڑھا گیا ، دعا کی گئی اور عوام میں لنگر تقسیم کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر