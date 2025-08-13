صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ڈی سکالر زہرہ رسول کا تحقیقی مقالہ کاکامیاب دفاع

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی سکالر ڈاکٹر زہرہ رسول نے ہیومن ریسورس میں اپنے تحقیقی مقالہ کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔ وہ ڈاکٹر سیرت فاطمہ کی نگرانی میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے والی سکالر ہیں۔

