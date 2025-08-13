صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائوتھ سٹی ہسپتال میں سہولیات بہتر بنائی جائینگی ،ڈی سی

  • ملتان
سائوتھ سٹی ہسپتال میں سہولیات بہتر بنائی جائینگی ،ڈی سی

ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر شہریوں کو صحت کی بلا تعطل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

 اس مقصد کے لئے مراکز صحت اور ہسپتالوں میں تمام وسائل بروئے کار لا کر بہتری لانے کی کوشش جاری ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اچانک سائوتھ سٹی ہسپتال کے دورے کے موقع پر کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور صحت کی سہولیات پر بریفنگ لی۔ اس موقع پر انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی اور ادویات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ہسپتالوں میں مثالی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ، جبکہ ہیلتھ کونسل کے پلیٹ فارم سے ادویات اور طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ وسیم حامد سندھو نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو عوامی خدمت کا ٹاسک دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا آفس کا افتتاح،واٹر سپلائیز،ڈسپوزل ورکس،مشینری،گاڑیاں اور ملازمین حوالے

چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

گل والا ریلوے پھاٹک کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار

کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

پیرا فورس کا باقاعدہ آغاز، میانوالی میں فلیگ مارچ کیا گیا

پنجاب کالج کوٹ مومن میں موٹروے پولیس کی سے یومِ آزادی کی پروقار تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر