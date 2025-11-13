صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی سطح پر رجسٹریشن سسٹم کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

  • ملتان
ضلعی سطح پر رجسٹریشن سسٹم کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں ضلعی سطح پر رجسٹریشن سسٹم کی کارکردگی، عوام کو فراہم کی جانے والی سہولتوں اور رجسٹریشن کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری نے اجلاس میں شرکاء کو ہدایت کی کہ فلاح و بہبود کے پیش نظر تمام رجسٹریشن سروسز بروقت، مؤثر اور شفاف انداز میں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ اور رجسٹریشن کے ہر عمل کو آسان اور عوام دوست بنایا جائے ۔اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈرز نے اپنے شعبوں میں جاری منصوبوں، اصلاحاتی اقدامات اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ان کی کاوشوں کو سراہا اور مزید بہتری کے لیے رہنمائی فراہم کی

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی کاموں کے مثبت نتائج جلد محسوس ہونگے ،شرجیل میمن

پی آئی ڈی کے تحت ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سیمینار

پسند کی شادی:لڑکی کے بیان پر شوہر کی گرفتاری کا حکم

اسٹیل مل سے جبری برطرف ملازمین کے خلاف مقدمہ درج

گھریلو ناچاقی پر ملیربرہانی ٹاؤن میں شوہر نے بیوی کو قتل کرکے خودکشی کرلی، پولیس کی تحقیقات جاری

حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کا کارندہ گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن