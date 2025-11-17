صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری ،ڈکیتی کی متعدد وارداتیں،لاکھوں کا نقصان

  • ملتان
چوری ،ڈکیتی کی متعدد وارداتیں،لاکھوں کا نقصان

صدقی کا موبائل،احمد کی موٹرسائیکل خرم کا بیگ نامعلوم چور لے اڑے

ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کے نتیجے میں شہری قیمتی سامان، نقدی اور موبائل فون سے محروم ہوگئے ۔ پولیس نے متعلقہ تھانوں میں الگ الگ مقدمات درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔تھانہ نیو ملتان کے علاقے سے خرم کا بیگ چوری کرلیا گیا جس میں قیمتی سامان موجود تھا، جبکہ اسی تھانے کی حدود سے صدیق کا موبائل فون نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے ۔ تھانہ شاہ رکن عالم کے علاقے میں احمد کا موٹر سائیکل چوری ہوگیا۔اسی طرح تھانہ سیتل ماڑی کے علاقے میں احمد کا موبائل فون چوری کیا گیا۔ دہلی گیٹ کے علاقے میں صدیق اور عباس کے موبائل فون نامعلوم چور لے اڑے ۔ تھانہ لوہار گیٹ کے علاقے میں شاہد اور بلال کے موبائل فون بھی چوری کرلئے گئے ۔تھانہ جلیل آباد کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے شاہد سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا، جبکہ اسی تھانے کی حدود سے مجید کا موبائل فون بھی چوری کرلیا گیا۔تھانہ مظفرآباد کے علاقے میں بلاول کا موٹر سائیکل چوری ہوگیا۔ تھانہ قطب پور کے علاقے میں رشید کا موبائل فون اٹھا لیا گیا، جبکہ گلگشت کے علاقے میں رشید کی بکریاں چوری کرلی گئیں۔اسی دوران تھانہ بی زیڈ کے علاقے میں سبطین کے دو موبائل فون نامعلوم ملزم لے گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر