پنجاب کالج میں ہاتھ سے لکھے سب سے بڑے قرآن کی نمائش
منفرد قرآنِ مجید 31صفحات کیساتھ41فٹ چوڑائی ، 8فٹ لمبائی پر مشتملنمائش کامقصد نوجوانوں کو قرآن سے جوڑنا،اہمیت اجاگر کرنا، سید امتیاز حیدر
بورے والا(سٹی رپورٹر )پنجاب کالج بورے والا میں ہاتھ سے لکھے دنیا کے سب سے بڑے قرآنِ مجید معہ ترجمہ کی دو روزہ زیارت کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر بورے والا کیپٹن (ر)ارشد اقبال نے کر دیا، زیارت 3 بجے سے رات 8 بجے تک جاری رہے گی ۔افتتاحی تقریب میں طلبہ،والدین،علاقہ معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔پیر سید امتیاز حیدر کے ہاتھ سے لکھا گیا یہ منفرد قرآنِ مجید 31 صفحات کے ساتھ 41 فٹ چوڑائی اور 8 فٹ لمبائی پر مشتمل ہے ۔ پیر سید امتیاز حیدر کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد قرآنِ مجید کی عظمت،محبت اور اس کے پیغام کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنا ہے تاکہ نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑنے اور اس کی اہمیت اجاگر کرنے میں مدد ملے ۔افتتاح کے بعد شہریوں اور طلبہ کی بڑی تعداد زیارت کے لیے پہنچتی رہی ، شہریوں نے اس عظیم الشان ہاتھ سے لکھے قرآن کی نمائش کو ایمان افروز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے سائز میں قرآنِ مجید دیکھنا روح پرور تجربہ ہے ، یہ کاوش نہ صرف اسلامی ورثے سے محبت کی علامت بلکہ نئی نسل کے لیے بڑے فخر اور رہنمائی کا باعث بھی ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر ارشد اقبال نے کہا اس طرح کی اسلامی سرگرمیاں نوجوانوں میں دینی وابستگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تحصیل انتظامیہ کی جانب سے اس نیک اور عظیم الشان مقصد کے لیے تمام خدمات حاضر ہیں،دو روزہ زیارت 18 اور 19 نومبر تک جاری رہے گی جس میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے ۔