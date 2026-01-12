صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام فیملی میلہ

  • ملتان
ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام فیملی میلہ

صحت اور فیملی پلاننگ سے متعلق آگاہی دی گئی ،کھانے کے سٹالز بھی لگائے گئے

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی ہدایت پر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ مظفرگڑھ کے زیر اہتمام ایجوکیشنل فیملی میلہ منعقد ہوا۔ یہ میلہ فیاض پارک میں ہوا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے بطور مہمان خصوصی میلہ میں شرکت کی اور مختلف سٹالز، فیملی پلاننگ کاؤنٹر، فری میڈیکل کیمپ، بچوں کے تفریحی گیمز، میجک شو، کلچرل شو اور صحت مند بچوں کے مقابلے کا جائزہ لیا۔ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر فرزانہ کوثر کے مطابق میلہ میں صحت اور فیملی پلاننگ سے متعلق آگاہی کے ساتھ کھانے ، مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز بھی قائم کیے گئے تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو صحت، آگاہی اور تفریح ایک ہی جگہ فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے ۔ میلے میں سیو ہیلتھ ڈاکٹر فیاض گوپانگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر یوسف سمیت ضلعی افسران نے بھی شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں ناکام

گورنر سلیم حیدر کا اٹک کا دورہ

بلدیاتی نظام جمہوری معاشرے کی بنیاد : قصوری

ایوان اقبال : ختم بخاری شریف پر روح تصوف کانفرنس

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی کارکنوں کے گھروں پرآمد، فاتحہ خوانی

شدید دھند، لاہور سے روانہ ٹرینوں کے اوقات تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ