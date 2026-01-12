صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی :مخدوم احمد محمود

  • ملتان
پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی :مخدوم احمد محمود

آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی

اوچ شریف ( نمائندہ دنیا )صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے تحصیل صدر جام یعقوب جھلن کی قیادت میں پیپلز پارٹی احمد پور شرقیہ کے وفد کی ملاقات ، وفد نے مخدوم سید احمد محمود کی عیادت کی اور پارٹی امور کے حوالہ سے گفتگو کی ۔ اس موقع پر مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے ۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے ۔ اور آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی ۔ اور بلاول بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔

انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے ، صدر آصف علی زرداری کی موثر حکمت عملی سے چاروں صوبوں میں بھر پور طریقے سے کامیابی حاصل کرے گی ۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی تحصیل احمد پور شرقیہ کے صدر جام یعقوب جھلن پارٹی کی اثاثہ ہیں ۔ تحصیل بھر میں پارٹی کو متحد رکھنے اور کارکنان کو فعال کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے ۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے کارکنان کو عزت دی ہے ۔ اس موقع پر نائب صدر پیپلز پارٹی احمد پور شرقیہ لشکر علی بھٹو اور ملک عبد الحنان اختر بھی موجود تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ