قیام امن، عدل وانصاف کی فراہم کیلئے وکلاء کا کردار اہم، اسماعیل کھاڑک

  • ملتان
قیام امن، عدل وانصاف کی فراہم کیلئے وکلاء کا کردار اہم، اسماعیل کھاڑک

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے کہا ہے کہ بروقت انصاف کی فراہمی عباد ت ہے قیام امن اور عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے وکلائبرادری کابنیادی کردار ہے۔۔۔

 ، امن وامان کی صورتحال کو بہتر بنانے اورکرائم کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ پولیس اور وکلائکا بنیادی رول ہے ، وکلائاور پولیس بہترین ورکنگ ریلیشن شپ سے مظلوموں کو بروقت انصاف دلا سکتے ہیں۔یہ بات انہو ں نے نومنتخب ڈسٹرکٹ بار صدر ڈسٹرکٹ بارمہرمحمد رفیق ملانہ ایڈ ووکیٹ اور جنرل سیکرٹری بارغلام مصطفی پہوڑ ایڈووکیٹ کی قیادت میں نومنتخب عہدداروں سے ملاقات کرتے ہوئے کہی۔

 

