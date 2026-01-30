صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہنگامی انتظامات کا جائزہ

  • ملتان
ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہنگامی انتظامات کا جائزہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات تیز کر دیے گئے۔

اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ہسپتال کا دورہ کیا اور ایمرجنسی وارڈز، سیڑھیاں اور راستوں کو فوری فعال کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ایمرجنسی رسپانس کمیٹیاں تشکیل دینے اور عملے کے ڈیوٹی روسٹر جاری کرنے کیلئے کہا۔ صفائی ستھرائی، ڈیپ کلینزنگ اور لانز کی حالت بہتر بنانے کی ہدایات بھی دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ریسکیو 1122 کی مدد سے فرضی مشقیں کرائی جائیں گی تاکہ کسی بھی ہنگامی واقعے میں فوری اور مؤثر ردعمل یقینی بنایا جا سکے۔ ضلع کے تمام ہسپتالوں میں شہریوں کے جان کے تحفظ کیلئے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ