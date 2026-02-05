صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے سے زیادتی کا الزام

  • ملتان
بچے سے زیادتی کا الزام

ملتان (کرائم رپورٹر)صدر پولیس نے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ پولیس کو محمد فیاض نے بتایا کہ میرا بیٹا نعمان گھر موجود تھا کہ ملز آیا اور بیٹے کو زیادتی کا نشانہ بناکر فرار ہوگیا پولیس نے معاملہ کی تحقیقات شروع کردیں ۔

صدر پولیس نے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ پولیس کو محمد فیاض نے بتایا کہ میرا بیٹا نعمان گھر موجود تھا کہ ملز آیا اور بیٹے کو زیادتی کا نشانہ بناکر فرار ہوگیا پولیس نے معاملہ کی تحقیقات شروع کردیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

جعلی دودھ تیار کرنیوالے نرمی کے مستحق نہیں : ہائیکورٹ

قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے : شافع حسین

مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے پاکستان کو مستحکم کرنا ہوگا : ڈاکٹر محمد علی

بسنت: شہر دلہن کی طرح سج گیا، 2 چھٹیوں کابھی اعلان

بسنت پر بجلی کی بلاتعطل فراہمی کے لئے انتظامات مکمل

لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ کی ڈور اور گڈی فروخت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن