صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم کشمیر حق خودارادیت کی حمایت کی دلیل،کلثوم پراچہ

  • ملتان
یوم کشمیر حق خودارادیت کی حمایت کی دلیل،کلثوم پراچہ

طلبہ انسانی حقوق،اتحاد، پرامن جدوجہد کے فروغ میں کردار نبھائیں

ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان میں یومِ یکجہتی کشمیر قومی و ملی جذبے کے ساتھ جوش و خروش سے منایا گیا۔ ترجمان کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لئے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔تقریب کی صدارت وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کی جبکہ رجسٹرار ڈاکٹر دیبا شہوار بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ وائس چانسلر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یومِ یکجہتی کشمیر کشمیری عوام کی جدوجہدِ آزادی اور حقِ خودارادیت کے لئے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کی علامت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی غیر قانونی زیرِ تسلط جموں و کشمیر میں بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ