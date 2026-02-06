صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزادی کشمیر کیلئے موثر عالمی سفارتکاری ناگزیر، نسیم لابر

  • ملتان
کشمیر کیلئے خاموشی، وقتی مصالحت کو ترک کرنا ہوگا، خواجہ عمران

ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی ملتان سٹی کے صدر ملک نسیم حسین لابر، اے ڈی خان بلوچ اور خواجہ عمران نے یومِ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے مشترکہ میڈیا بیان میں کہا ہے کہ 5 فروری ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی محض ایک دن کی سرگرمی نہیں بلکہ ایک مسلسل جدوجہد ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلزپارٹی کے نظریے کے مطابق اس جدوجہد میں سیاسی استقامت، عوامی شعور اور مؤثر عالمی سفارت کاری ناگزیر ہیں۔

کشمیری عوام کی قربانیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم وقتی خاموشی، مصلحت یا تھکن کا شکار نہ ہوں۔ پیپلزپارٹی کی سیاست اصولی مؤقف، جمہوریت اور انسانی حقوق پر یقین رکھتی ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پیپلزپارٹی کے لئے محض خارجہ پالیسی کا معاملہ نہیں بلکہ اس کی نظریاتی سیاست کا تسلسل ہے ۔ پارٹی نے آمریت کے خلاف جدوجہد، آئین کی بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لئے قربانیاں دیں اور اسی تسلسل میں کشمیر کے مسئلے پر بھی جمہوری، آئینی اور پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے ۔

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ