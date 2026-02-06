صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

  • ملتان
وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام وہاڑی میں تائیکوانڈو مقابلے منعقد ہوئے، جن میں مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے شرکت کی۔

کھلاڑیوں نے کشمیری عوام سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا اور ڈپٹی کمشنر نے ان کی کارکردگی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ خالد جاوید گورائیہ نے کہا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد پوری قوم کے دلوں میں زندہ ہے اور کھیلوں کا مقصد نوجوانوں میں نظم و ضبط، صحت مند سرگرمیاں اور قومی شعور فروغ دینا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہار یا جیت سپورٹس کا حصہ ہے اور کھیل برداشت، حوصلہ اور سماجی رویوں کو فروغ دیتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ