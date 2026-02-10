صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ کی خانیوال میں کھلی کچہری

  • ملتان
ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ کی خانیوال میں کھلی کچہری

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ ملتان سابق فوجیوں، شہداء کے لواحقین اور ۔۔۔

بیواؤں کے مسائل کے حل کے لیے خانیوال میں کھلی کچہری جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ میجر (ر) عظیم اختر 11 فروری 2026 بروز بدھ صبح 9:30 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک کیمپ آفس خانیوال میں کھلی کچہری منعقد کریں گے ۔ کھلی کچہری میں آرمی، نیوی اور ائیر فورس کے سابق فوجی، شہداء کے خاندان اور بیوائیں اپنے مسائل براہِ راست پیش کر سکیں گے ۔ متعلقہ افراد سے اپیل کی گئی ہے کہ مقررہ تاریخ پر شرکت کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی : رمضان پیکیج، 24 افطاری دسترخوان لگانے کی ہدایت

ستھرا پنجاب اور سٹی بیوٹیفکیشن منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ

بھکر میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ پٹرولیم ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس

پولیس کے 24 ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، جلد تکمیل کی ہدایت

بھکر :الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس قائم کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے بھلوال کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس