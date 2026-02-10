صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیعہ علما کونسل کی اسلام آباد دھماکے کیخلاف پرامن ریلی

  • ملتان
شیعہ علما کونسل کی اسلام آباد دھماکے کیخلاف پرامن ریلی

سانحہ کی شدید مذمت ، ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام صوبائی کونسل ممبر علامہ احسان علی اتحادی کی قیادت میں سانحہ اسلام آباد کے خلاف پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی امام بارگاہ نہنگ شاہ سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ضلعی و مرکزی عہدیداران، تاجربرادری، امن کمیٹی کے نمائندگان اور کارکنان نے شرکت کی۔ علامہ احسان علی اتحادی نے شہداء کے لواحقین سے تعزیت کی اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ دیگر مقررین نے سانحہ کی شدید مذمت کی اور ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شرکاء نے اتحاد، بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس