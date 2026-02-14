صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین نوسر باز خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار کررفو چکر

  • ملتان
تین نوسر باز خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار کررفو چکر

وہاڑی،بورے والا (نمائندہ خصوصی، سٹی رپورٹر)تین نوسر بازوں نے گھریلو خاتون کو چکمہ دیکر کانوں سے قیمتی طلائی بالیاں اتار لیں ۔۔۔

اور رفو چکر ہوگئے ۔ واقعات کے مطابق نوسربازوں کے گروہ نے خاتون کو چکر دیکر سونے کے کانٹے اتار لئے ۔ مقدس زوجہ ساجد سکنہ 293 ای بی گھر میں موجود تھی کہ تین نامعلوم افراد نے چائے کی پتی سیل کی جس میں استری انعام نکال کر گروہ نے خاتون کے کانوں سے سونے کے کانٹے /بالیاں اتار لیں اور فرار ہو گئے ۔ساہوکا پولیس مصروف تفتیش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن