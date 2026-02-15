صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادتی ،چھیڑ چھاڑ کے متعدد واقعات رپورٹ، مقدمات درج

  • ملتان
زیادتی ،چھیڑ چھاڑ کے متعدد واقعات رپورٹ، مقدمات درج

ملتان (کرائم رپورٹر)زیادتی، زیادتی کی کوشش اور چھیڑ چھاڑ کے مختلف واقعات پر پولیس نے متعدد نامزد اور۔۔

 نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ممتاز آباد پولیس کو محمد انور نے بتایا کہ ان کی اہلیہ سنینہ کو ملزم زین اور شاہد مبینہ طور پر گھر لے گئے ، نشہ آور مشروب پلایا اور بے ہوش کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مخدوم رشید پولیس کو شیر خان نے اطلاع دی کہ ملزم سلمان نے اس کے بیٹے سانول سے زیادتی کی ۔ گلگشت پولیس کو افضال نے بتایا کہ ملزم طارق نے اس کے بیٹے کو زبردستی پکڑ کر زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ عادل کی درخواست پر ملزم سلیم کے خلاف نازیبا حرکات اور چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ درج کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل