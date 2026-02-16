صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں سرکاری سکولوں کا مانیٹرنگ نظام تبدیل

  • ملتان
پنجاب میں سرکاری سکولوں کا مانیٹرنگ نظام تبدیل

ملتان (خصوصی رپورٹر)حکومتِ پنجاب نے سرکاری اسکولوں کی مانیٹرنگ کے نظام میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے ہدایت جاری کی ہے کہ۔۔۔

 آئندہ اسکولوں کی نگرانی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز (اے ای اوز) کے ذریعے کی جائے گی۔ اس فیصلے کا مقصد تعلیمی اداروں کی نگرانی کو مزید مؤثر، شفاف اور ذمہ دار بنانا ہے ۔اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اے ای اوز کی ماہانہ مانیٹرنگ کے لیے موبائل ایپ بھی فعال کر دی گئی ہے جبکہ تمام اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو لاگ اِن کریڈنشلز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب اے ای اوز مقررہ ایپ کے ذریعے اسکولوں کی کارکردگی، حاضری، سہولیات اور تدریسی امور کی رپورٹنگ کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور اقوام متحدہ یونیورسٹی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

فیشن ٹورازم فیسٹیول سیاحت ثقافتی صنعتوں کے فروغ کیلئے اہم پیشرفت، اورنگزیب کھچی

پنجاب کالج بھارہ کہو ،سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر

رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح،اے ڈی سی

امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دینگے ،ڈی آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد، سی ٹی او کا مختلف ہفتہ وار بازاروں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر