صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی گینگزکے 5کارندے گرفتار،30مقدمات ٹریس

  • ملتان
ڈکیتی گینگزکے 5کارندے گرفتار،30مقدمات ٹریس

ساڑھے 22لاکھ کا مال مسروقہ برآمد ،11موٹرسائیکل ، موبائل برآمد

وہاڑی (خبرنگار نمائندہ خصوصی پولیس تھانہ دانیوال نے ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تین ڈکیتی و رابری گینگز کے پانچ اہم اراکین گرفتار کر لیے ۔ گرفتار ملزمان میں ابدال عرف عابد، عمران عرف مانی، مزمل، اویس اور مطیب علی شامل ہیں، جو ضلع کے مختلف علاقوں میں وارداتوں میں ملوث تھے ۔پولیس حکام کے مطابق ملزمان سے مجموعی طور پر 30مقدمات ٹریس کیے گئے اور تقریباً 22لاکھ 50ہزار روپے مالیت کا مالِ مسروقہ برآمد کیا گیا، جس میں 11 موٹر سائیکلیں، متعدد موبائل فونز، نقدی اور گھریلو اشیاء شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران اسلحہ سپلائی کرنے والے ملزم عباس کو بھی گرفتار کیا گیا، جس کے قبضے سے تین عدد ناجائز پسٹل اور چار عدد رائفلیں برآمد ہوئیں۔ ایس ڈی پی او سرکل صدر محمد رضوان خان کی نگرانی میں یہ کامیاب کارروائی عمل میں آئی، جبکہ ایس ایچ او تھانہ دانیوال مظہر فرید گوندل اور ان کی ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جرات کا مظاہرہ کیا۔ برآمد شدہ موٹر سائیکلیں معززین علاقہ کی موجودگی میں اصل مالکان کے حوالے کی گئیں، جس سے شہریوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ڈی پی او تصور اقبال نے کہا کہ منظم گینگز کے خلاف کارروائی مزید تیز کی جائے گی اور ضلع میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس مکمل طور پر متحرک ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس