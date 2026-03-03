صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حملے : خطے میں کشیدگی بڑھ گئی:رانا خالد محمود

  • ملتان
ایران پر حملے : خطے میں کشیدگی بڑھ گئی:رانا خالد محمود

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے ۔۔۔

ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار رنج و غم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر بلا اشتعال حملوں سے خطے میں کشیدگی اور انسانی نقصان میں اضافہ ہوا ہے ، سینکڑوں بچے شہید ہو چکے ہیں اور عالمی انسانی حقوق تنظیمیں خاموش ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس فوری بلا کر ایران پر حملے روکنے کی قرارداد منظور کی جائے اور مسلمانوں کو متحد ہو کر امن قائم کرنے کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس