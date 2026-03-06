صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہر تشدد کرتا ہے تحفظ فراہم کیا جائے :خاتون کی اپیل

  • ملتان
شوہر تشدد کرتا ہے تحفظ فراہم کیا جائے :خاتون کی اپیل

چند روز قبل والدہ کے گھر میں آ کر شوہر نے تشدد کیا ، کارروائی کی جائے

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی )نواحی علاقہ عثمان آباد میں شوہر کے مبینہ تشدد سے تنگ آ کر والدہ کے گھر پناہ لینے والی خاتون نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے تحفظ کی اپیل کر دی ہے ۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس کی شادی 12 سال قبل لاہور کے رہائشی ماجد سے ہوئی۔ شادی کے بعد پہلی بیٹی کی پیدائش پر شوہر نے جھگڑے شروع کیے اور دوسری بیٹی کے بعد تشدد میں اضافہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بیٹے کی پیدائش کے باوجود اس کا رویہ تبدیل نہ ہوا۔خاتون کے مطابق شوہر کے آوارہ مزاج کی وجہ سے وہ لوگ کے کپڑے سلائی کر کے بچوں کی پرورش کرتی رہی، تاہم تشدد بڑھنے پر چار سال قبل وہ والدہ کے گھر منتقل ہو گئی۔ چند روز قبل ملزم نے اچانک گھر میں داخل ہو کر مکان کے کاغذات اور بچوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے ایک بار پکڑ کر چھوڑ دیا، جس کے بعد ملزم دوبارہ داخل ہو کر دھمکیاں اور شدید تشدد کیا، جس سے خاتون بے ہوش ہو گئی۔خاتون نے کہا کہ ہسپتال میں علاج کے بعد ہوش آیا اور اب اسے خدشہ ہے کہ ملزم دوبارہ حملہ کر سکتا ہے ، لہٰذا وہ وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتی ہے کہ اسے تحفظ فراہم کیا جائے اور ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منصوبوں میں تاخیر ،بلڈرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ

منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو چکے ، شرجیل میمن

ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز کی تنظیمِ نوکے حوالے سے اہم پیشرفت

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ

قانونی تاجروں کو مکمل تحفظ دینگے ، ایڈیشنل آئی جی

کورنگی ہنگامہ آرائی کیس ، پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ